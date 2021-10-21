ABD’den Yunanistan’a destek açıklaması

SYRIZA'nın anlaşmaya yönelik eleştirilerinin kendisini şaşırttığını söyleyen Pyatt, bu anlaşmanın temellerinin SYRIZA iktidarı döneminde atıldığını iddia etti.

Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma iş birliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pyatt, bu anlaşmayı NATO'ya tezat görmediğini, aksine ittifak için tamamlayıcı bir anlaşma olarak gördüğünü belirtti.

Pyatt, "Yunanistan'ın, savunma kapasitesine yaptığı yatırımlara desteğimizi açıkça ifade ettik." diyerek, silah satışları dahil olmak üzere Yunanistan ile ikili savunma ilişkilerini derinleştirme arzusunda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Batı'ya bağlı kalmasını hem Yunanistan'ın hem de ABD'nin arzuladığını dile getiren Pyatt, sorunların barışçıl olarak diplomatik yollardan çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti.