AB’den aşılamada farklı doz tavsiyesi

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan aşılamalar sırasında ilk ve ikinci dozlarda farklı aşıların kullanılabileceğini, üçüncü dozda da yine farklı bir aşının yapılabileceğini bildirdi.

"HETEROLOG İLK AŞILAMA"

EMA ve ECDC'nin ortak açıklamasında, Avrupa genelinde artan Kovid-19 vakalarına karşı aşılamaların artması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "heterolog ilk aşılama" olarak adlandırılan ve aşılamalarda ilk ve ikinci dozlarda farklı aşıların kullanımına yönelik klinik çalışmaların incelendiği kaydedildi.

Buna göre, örneğin birinci dozda viral vektör aşıyla ikincide mRNA aşısı uygulanmasının iyi antikor seviyesi oluşturduğu, ayrıca her iki dozda aynı aşının kullanılmasına kıyasla daha yüksek T-hücresi tepkisi sağladığı ifade edildi.