AB’den aşılamada farklı doz tavsiyesi

6 AY SONRA TAKVİYE DOZ

EMA, Kovid-19'a karşı şu ana kadar 4 aşının AB ülkelerinde kullanımını tavsiye etti. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar. Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısı dışındakiler iki doz olarak yapılıyor. BioNTech-Pfizer ve Moderna aşıları mRNA teknolojisiyle üretilirken AstraZeneca ve Johnson and Johnson'ın ürettikleri viral vektör aşılar olarak tanımlanıyor. AB ülkelerinin çoğunda ilk aşılamaların üzerinden 6 ay geçtikten sonra takviye doz uygulanabiliyor.