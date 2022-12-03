AB’den İsrail zulmüne soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin Filistinli sivilleri öldürmesine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. AB Filistin Temsilciliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 72 saatte 10 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da artan şiddetle ilgili ciddi endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, 2022'nin 2006'dan bu yana Filistin'de en kanlı yıl olduğu ifade edildi. Türkiye de İsrail şiddetini sert şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. İsrail makamalarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.