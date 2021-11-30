AB’den “Omicron” kararı: Seyahat kuralları değişiyor

Bunun haricinde ülkede halihazırda vakaların artış eğilimine geçmesi sebebiyle Milano, Bergamo ve Bolonya kentlerinde ocak ayının ilk haftasına kadar maske kullanımı açık havada da zorunlu hale getirildi. Ayrıca İtalya Belediyeler Birliği, açık havada maske kullanımının her yerde zorunlu olması için hükümete talepte bulundu.

Bu arada, Kovid-19 aşısını teşvik etmek maksadıyla Mario Draghi liderliğindeki hükümetin kararıyla 6 Aralık'tan itibaren sadece aşı yaptıranlar ve Kovid-19'u atlatanların sahip olabileceği "Süper Yeşil Geçiş" belgesi, salgınla mücadele kapsamında devreye alınacak.