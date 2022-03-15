AB’den yeni yaptırımlar! Rusya’nın kaybı belli oldu

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi kapsamında ülkenin enerji sektörüne yeni yatırımları ve lüks ürün ihracatını yasaklıyor. AB Komisyonu, üye ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kabul ettikleri yeni yaptırım paketinin detaylarına ilişkin açıklama yayımladı. Buna göre, Rusya'nın askeri sanayi gibi çeşitli sektörlerindeki kamu işletmeleriyle herhangi bir işlem yapılamayacak. Rusya'dan demir ve çelik ürünleri ithalatına yasak uygulanacak.

LÜKS ARAÇ VE MÜCEVHER İHRACATINA YASAK

Söz konusu yasak nedeniyle Rusya'nın 3,3, milyar avro gelir kaybı yaşaması öngörülüyor. Bu alandaki ithalat kotaları diğer üçüncü ülkelere dağıtılarak telafi edilecek. Rusya enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirilecek. Sivil nükleer enerji ve belirli enerji ürünlerinin AB'ye taşınması konusunda ise istisna uygulanacak.

Rusya'ya lüks araba ve mücevher gibi ürünlerin ihracatı yasaklanacak, Kremlin'le bağlantılı oligarklar, dezenformasyonda aktif rol alan kişiler ile savunma alanındaki şirketler yaptırım listesine eklenecek. AB'deki kredi derecelendirme kuruluşlarının Rus şirketlerinin derecelendirilmesine yasak getirilecek. Bu yasak, Rus firmaların AB mali piyasalarına erişimlerini daha fazla kaybetmelerine neden olacak.