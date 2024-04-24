ABD’li başkan koltuğunu Türk çocuğuna bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyanın birçok köşesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çin'in başkenti Pekin'de, İran'ın başkenti Tahran'daki Türk büyükelçiliklerinde kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliklere katılan çocuklar akranlarıyla eğlenerek bayram coşkusunu yaşadı. ABD'nin Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu sembolik olarak Türk çocuklara devretti. Bu arada Google, 23 Nisan'a özel olarak içinde Türk bayrağı ve balonlar yer alan "doodle" hazırladı.