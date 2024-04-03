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Giriş Tarihi: 3.4.2024 11:51

ABD’li eski büyükelçiden tepki çeken Filistin yorumu!

ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi David Friedman, Filistin’i kapsayan iki devletli çözümün "mümkün olmadığını" savundu.

ABD’li eski büyükelçiden tepki çeken Filistin yorumu!

ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi David Friedman, Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözümün mümkün olmadığını iddia etti. Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Yahudi asıllı Friedman, Filistin ile İsrail arasında "barış anlaşmasını" kapsayan önerisini açıkladı.

Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm önerilerini "fantezi" olarak niteleyen ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini savunan Friedman, "İki devletli çözüm olamaz." ifadesini kullandı.

Friedman, Filistin liderliğinin "barış ortağı olarak görülemeyeceğini" ileri sürerek, "Filistin devleti, İsrail için varoluşsal bir tehdittir. İki devletli çözüm ölü bir konudur." yorumunda bulundu.

ABD'nin eski Büyükelçisi Friedman'ın "barış planında", İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin devam etmesi desteklenirken, Filistinlilere bazı bölgelerde "maksimum sivil özerlik" verilmesi önerisi yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın bir ortağı olan Friedman, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destekle biliniyor.

ABD'de aşırı sağ kanada yakın duran ve Yahudi bir aileden gelen Friedman, daha önceki açıklamalarında "İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etmesinin barışın önünde engel olmadığını" savunmuştu.

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ABD’li eski büyükelçiden tepki çeken Filistin yorumu!
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