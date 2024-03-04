ABD’li komutan teröristlerle yine kol kola

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri ziyaret etti. Kurilla, terör örgütü PKK/YPG'liler ve sözde yönetici 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. 26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında CENTCOM bölgesinde gerçekleşen ziyaret kapsamında Kurilla'nın, terör örgütünün kontrolündeki kuzey Suriye'nin Derik ilçesine bağlı Rimelan bölgesinde bulunan ABD ve koalisyon üssünün yanı sıra sözde kuzey Suriye özerk yönetimi yetkilileri ve terör örgütü DEAŞ'lı ailelerin tutulduğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret ettiği kaydedildi. ABD'li komutan Kurilla "Bu, CENTCOM bölgesine 27'nci seyahatimdi" açıklamasını yaptı.