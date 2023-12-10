ABD’li rektörlere ‘Gazze’ baskısı

İsrail'inGazze'deki katliamı dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetimlerini zor durumda bıraktı. ABD'nin 3 seçkin üniversitesinin rektörleri, kampüslerdeki Filistin gösterileriyle ilgili ABD Kongresi'nde ifade verdi. Geçen hafta yapılan sorguda Pennsylvania Üniversitesi Rektörü Liz Magill, gösterilerin "ifade özgürlüğü sınırları içinde" olduğunu söyledi. Öğrencilerin İsrail karşıtı söylemlerine katılmadığını ancak kampüste ifade özgürlüğünü korumaya kararlı olduğunu belirten Magill, sert eleştiriler nedeniyle istifa etti. Harvard ve MIT yöneticileri de benzer açıklamalarda bulundu. Kongre'nin 70 üyesi, rektörleri görevden almaları için 3 üniversitenin yönetim kurullarına çağrıda bulundu. Magill, ABD'de istifa etmek zorunda kalan ilk üniversite yöneticisi oldu.