ABD’li senatör, İsrail gezisi için özür diledi

Santana, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımla ve toplumla yaptığım konuşmalar sonucu bu ziyaretin Arap/Müslüman topluluğundaki pek çok kişide öfke ve hayal kırıklığı yarattığını fark ettim. Bu yüzden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Michigan Senatörü Santana, "Kalbimdeki duyguları yansıtabilecek kelimeleri bulamıyorum. Tek amacım bölge hakkından bilgi edinmek ve Michigan ile ilgili konularda anlayışımı geliştirmekti." ifadesine yer verdi.

Bir eyalet senatörü olarak, daha "sağduyulu" davranması ve "ziyaret öncesi topluluk liderlerinin görüşlerini alması" gerektiğini kaydeden Santana, "Umarım beni tanıyanlar beni desteklemeye devam eder. Bu ziyaretin yarattığı acının, hassasiyetin ve köklü duyguların seviyesini şimdi eskisinden daha iyi anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.