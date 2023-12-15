ABD’li senatörden Meta’ya Filistin tepkisi: Sansür için açıklama istedi

The Intercept'in haberine göre Warren, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürecindeki içerik düzenlemeleri konusunda sorular sordu.

Mektupta Warren, "İsrail'e yönelik korkunç Hamas saldırıları, Gazze'de binlerce sivilin ve onlarca gazetecinin öldüğü bir insani felaket döneminde, sosyal medya platformlarının doğru ve meşru içerikleri sansürlememesi her zamankinden daha önemli. Özellikle dünyadaki tüm insanlar, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi bulmak ve paylaşmak için çevrim içi topluluklara yönelmişken." görüşünü paylaştı.

Meta'nın bazı kullanıcıların Filistin yanlısı yorumlarını bastırmaya çalıştığı ve bazı içerikleri sansürlediğine dair birçok haberin çıktığına işaret eden Warren, "Bu haberler, Meta'nın içerik düzenleme pratikleri ve ayrımcılığa karşı korumaları konusunda ciddi endişeler doğuruyor." ifadesini kullandı.

"KULLANICILAR, KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NEDENİYLE AYRIMCILIĞA KARŞI KORUNMAYI HAK EDİYOR"

Warren, sosyal medya kullanıcılarının içeriklerinin neden kısıtlandığını bilme hakkı olduğuna işaret ederek "Ayrıca, kullanıcılar etnik kökenleri, dinleri ve diğer koruma altındaki karakteristik özellikleri nedeniyle ayrımcılığa karşı korunmayı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meta'nın savaş süresince attığı adımların nedenine ilişkin 5 Ocak 2024'e kadar malumat isteyen Warren, Zuckerberg'e şu soruları yöneltti:

"7 Ekim'den bu yana Filistin'den Arap dilinde yazılmış kaç gönderi silindi? Kaldırılan gönderiler, Filistin'den yapılan paylaşımların yüzde kaçını oluşturuyor? Meta, içeriklerin kısıtlanması konusunda kullanıcıları ne sıklıkla bilgilendirdi?"

Birçok sosyal medya kullanıcısı, 7 Ekim'in ardından Meta tarafından herhangi bir uyarı yapılmaksızın, Filistin'e destek veren paylaşımlarının kısıtlandığını bildirmişti.