ABD’li yetkililer Taliban temsilcileriyle bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı bazı yetkililerin 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

AFGAN HALKINA DOĞRUDAN YARDIM YAPILACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı açıklamasında, ABD'li yetkililer ile Taliban arasındaki görüşmelerin samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.

Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasının ardından ilk kez ABD'li yetkililer Taliban ile bir araya gelirken, 9-10 Ekim'de Doha'da yapılan görüşmelerde ABD'den farklı kurumların yetkilileri katıldı.