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Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:19 Son Güncelleme: 11.10.2021 09:23

ABD'li yetkililer Taliban temsilcileriyle bir araya geldi

AA
ABD’li yetkililer Taliban temsilcileriyle bir araya geldi

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele almasının ardından ABD'li temsilcilerle ilk yüz yüze görüşme gerçekleşti. Katar'da yapılan görüşmelerde insan hakları meseleleri ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı bazı yetkililerin 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

AFGAN HALKINA DOĞRUDAN YARDIM YAPILACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı açıklamasında, ABD'li yetkililer ile Taliban arasındaki görüşmelerin samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.

Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasının ardından ilk kez ABD'li yetkililer Taliban ile bir araya gelirken, 9-10 Ekim'de Doha'da yapılan görüşmelerde ABD'den farklı kurumların yetkilileri katıldı.

Görüşmelerde, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde çıkışlarının sağlanması konusu öncelikli olarak ele alındı. Ayrıca kadınların yeterli şekilde temsili konusu dahil ülkedeki insan hakları meseleleri görüşüldü ve ABD'nin Afgan halkına doğrudan yardım yapacağının altı çizildi.

Görüşmelerde ABD tarafı, Taliban'ın sözlerinden ziyade eylemlerine bakarak yol haritasını belirleyeceğini vurguladı.

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ABD'li yetkililer Taliban temsilcileriyle bir araya geldi
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