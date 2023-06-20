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Giriş Tarihi: 20.6.2023 10:46

ABD'nin Wisconsin eyaletinde gençler arasındaki kavgada 6 kişi vuruldu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, 1865'te köleliğe son verilen güne atfen federal tatil ilan edilen Juneteenth (19 Haziran) vesilesiyle düzenlenen kutlamaların hemen ardından gençler arasında çıkan kavgada, 14 ila 19 yaşlarındaki 6 kişi vuruldu.

AA
ABD’nin Wisconsin eyaletinde gençler arasındaki kavgada 6 kişi vuruldu

Milwaukee Polis Şefi Jeffrey Norman, yaptığı basın açıklamasında, düzenlenen kutlamaların hemen ardından silahlı şiddet olayının yaşandığını açıkladı.

Norman, genç kadınlar arasında çıkan bir tartışmanın kavgaya dönüşmüş olabileceğini kaydederek, silahların kullanıldığı kavgada, yaşları 14 ila 19 olan 6 gencin vurulduğunu, olası başka şüphelilerin de arandığını aktardı.

Vurulan gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildiren Norman, son 8 yıldır şahit olduğu kutlamalarda böylesine "kanlı" bir olaya tanıklık etmediğini söyledi.

Ebeveynlere çağrı yapan Norman, hiçbir gencin elinde silah bulunmaması ve anne-babaların bu konuda dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Milwaukee Belediye Başkanı Cavalier Johnson da yaptığı açıklamada, 19 Haziran'ın emniyet içerisinde kutlandığını, ancak söz konusu olayın, "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Görgü tanıklarından biri, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı çatışmanın, 2 kadın arasındaki tartışma sonucu çıktığını, genç bir erkeğin de silahını çıkarıp ateş etmeye başladığını öne sürdü.

ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen "19 Haziran" dolayısıyla kutlamalar düzenleniyor.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde gençler arasındaki kavgada 6 kişi vuruldu
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