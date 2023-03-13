ABD’ye misilleme! Kuzey Kore’den tehlikeli hamle...

Yaklaşık bin 500 kilometre yol alan füzelerin, Doğu Denizi'ndeki önceden belirlenen hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu kaydedilirken, tatbikat ile "Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının önemli unsurlarından birini oluşturan denizaltı birimlerinin, su altı taarruz operasyonlarının başarısının" teyit edildiği vurgulandı. Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun takdirini kazanan tatbikatın, "Kore Halk Ordusu'nun, ABD ve Güney Kore'nin askeri hamlelerini ezici ve güçlü bir şekilde kontrol etme konusundaki kararlılığını ve nükleer savaş caydırıcılığının aktif operasyonel kabiliyetini" ortaya koyduğu belirtildi.