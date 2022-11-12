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Giriş Tarihi: 12.11.2022 15:01 Son Güncelleme: 12.11.2022 15:04

ABD'yi ayağa kaldıran olay: Küçük çocuğu köpek kulübesine kapatmışlar

ABD’yi ayağa kaldıran olay: Küçük çocuğu köpek kulübesine kapatmışlar

ABD'de yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü. Ailesi tarafından evde kendine yer olmadığı gereçkçesi ile sokağa atılan çocuğun yaşadıkları şoke etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından anne-baba hapse atılırken çocuğun daha bir yaşından itibaren yaşadıklarını gösteren fotoğraflar dehşete düşürdü.

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 9 yaşındaki bir çocuğun ayakkabıları dahi olmadan evden atılıp aylarca köpek kulübesinde kaldığını söylemesi ülkeyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gide polisler tarafından bulunan çocuğun yaşadıklarına ilişkin detaylar ise kan dondurdu...

19 Ekim'de bir komşusunun ihbarı üzerine köpek kulübesinde ince bir battaniye ve oyuncakları ile bulunan çocuğun yaşadıkları şaşkına çevirdi. Çocuk; babası, üvey annesi, halası ve dört kardeşinin kaldığı 1400 metrekarelik evde kendisine yer kalmadığı için sokağa atıldığını anlattı.

Vicdanları sızlatan olayın ortaya çıkmasının ardından 32 yaşındaki baba Jonathan Star ve 40 yaşındaki üvey anne Sarah Lynette Starr hapse atılırken çocukların ise bakım merkezine alındığı öğrenildi. Öte yandan küçük çocuğun evinde ortaya çıkan fotoğraflar ise trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.

8 aylık kardeşinin doğmasının ardından sosyal medyadaki aile fotoğraflarından dahi silinen çocuğun yaşadıklarının çevredekiler tarafından fark edildiği öğrenildi. Aileden dışlanan çocuğun dışarıda bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığı ifade edilen haberde, Davidson County Şerifi Richie Simmons'ın olayı anlatırken , "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim" sözlerini kullandığı aktarıldı.

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ABD'yi ayağa kaldıran olay: Küçük çocuğu köpek kulübesine kapatmışlar
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