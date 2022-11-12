ABD’yi ayağa kaldıran olay: Küçük çocuğu köpek kulübesine kapatmışlar

19 Ekim'de bir komşusunun ihbarı üzerine köpek kulübesinde ince bir battaniye ve oyuncakları ile bulunan çocuğun yaşadıkları şaşkına çevirdi. Çocuk; babası, üvey annesi, halası ve dört kardeşinin kaldığı 1400 metrekarelik evde kendisine yer kalmadığı için sokağa atıldığını anlattı.