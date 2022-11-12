ABD’yi ayağa kaldıran olay: Küçük çocuğu köpek kulübesine kapatmışlar

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 9 yaşındaki bir çocuğun ayakkabıları dahi olmadan evden atılıp aylarca köpek kulübesinde kaldığını söylemesi ülkeyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gide polisler tarafından bulunan çocuğun yaşadıklarına ilişkin detaylar ise kan dondurdu...
19 Ekim'de bir komşusunun ihbarı üzerine köpek kulübesinde ince bir battaniye ve oyuncakları ile bulunan çocuğun yaşadıkları şaşkına çevirdi. Çocuk; babası, üvey annesi, halası ve dört kardeşinin kaldığı 1400 metrekarelik evde kendisine yer kalmadığı için sokağa atıldığını anlattı.
8 aylık kardeşinin doğmasının ardından sosyal medyadaki aile fotoğraflarından dahi silinen çocuğun yaşadıklarının çevredekiler tarafından fark edildiği öğrenildi. Aileden dışlanan çocuğun dışarıda bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığı ifade edilen haberde, Davidson County Şerifi Richie Simmons'ın olayı anlatırken , "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim" sözlerini kullandığı aktarıldı.