ABD’yi bomba siklonu vurdu! Kargo uçağı bagaj arabalarına çarptı

ABD'yi kar fırtınası vurdu. Fırtınalı kar yağışı nedeniyle kıyı bölgelerinde su taşkınları yaşanırken 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Fırtına sırasında kayan bir jet kargo uçağı bagaj arabalarını sürükledi. O anlar saniye saniye görüntülendi...
ABD’de kargo uçağı kazası! Kayarak bagaj arabalarına böyle çarptı | Video
KAYARAK BAGAJ ARABALARINI SÜRÜKLEDİ
ABD'nin Şikago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda China Airlines'a ait bir jumbo jet kargo uçağı, kar fırtınası nedeniyle kayarak içinde bagajların bulunduğu arabalara çarptı. Cuma günü yerel saatle 05.10'da meydana gelen kazada uçağın bir motorunun ve bazı bölümlerinin hasar gördüğü öğrenildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
113 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ
Poweroutage sitesine göre, fırtınanın şiddetinin saatte 100 kilometreyi geçtiği Massachusetts eyaletinde 113 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi. Şiddetli kar yağışından etkilenen New York'ta da 600 kişiden fazla insanın elektriksiz kaldığı bildirildi.
SU TAŞKINLARI YAŞANDI
Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınlıkları yaşandığı ifade edildi.
BOMBA SİKLONU
Cuma gecesi başlayan, Ulusal Meteoroloji Servisi'nin "bomba siklonu" olarak sınıflandırdığı tipi şeklindeki şiddetli kar yağışı nedeniyle Virginia'dan Maine uzanan eyaletlerde 55 milyon kişiye "kış hava durumu uyarısı" yapılmıştı.
4 BİN 500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Kötü hava şartları nedeniyle Boston ile Washington D.C arasındaki tren seferleri durdurulurken, bölgedeki ülkenin en yoğun havalimanlarında da FlightAware sitesi verilerine göre 4 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği belirtilmişti.