ABD’yi bomba siklonu vurdu! Kargo uçağı bagaj arabalarına çarptı

ABD'yi kar fırtınası vurdu. Fırtınalı kar yağışı nedeniyle kıyı bölgelerinde su taşkınları yaşanırken 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Fırtına sırasında kayan bir jet kargo uçağı bagaj arabalarını sürükledi. O anlar saniye saniye görüntülendi...

ABD’de kargo uçağı kazası! Kayarak bagaj arabalarına böyle çarptı | Video

KAYARAK BAGAJ ARABALARINI SÜRÜKLEDİ

ABD'nin Şikago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda China Airlines'a ait bir jumbo jet kargo uçağı, kar fırtınası nedeniyle kayarak içinde bagajların bulunduğu arabalara çarptı. Cuma günü yerel saatle 05.10'da meydana gelen kazada uçağın bir motorunun ve bazı bölümlerinin hasar gördüğü öğrenildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.