AB’nin gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu

Her fırsatta insan haklarını dillendiren Batı'nın, mültecilere karşı insanlık dışı yeni bir zulmü daha gün yüzüne çıktı. Uluslararası yayın kuruluşlarının ortak araştırması, Avrupa Birliği'nin (AB) gizli göçmen hapishanelerini ifşa etti. Haberin kaynağı ARD, Spiegel, Lighthouse Reports, Sky News, Le Monde, Domani, SRF ve RFE/RL Bulgaria kuruluşları oldu. Yapılan araştırmaya göre bu hapishanelerden biri Bulgaristan'da sınır karakolunun arazisinde bulunuyor.Habere göre, demir parmaklıklarla çevrili derme çatma bir baraka görünümündeki yapı gizli kameralarla görüntülendi. Kayıtlarda sığınmacıların çöpler içinde yere yatırılmış vaziyette tutulduklarının, ardından otomobillerle başka bir yere götürüldüklerinin görüldüğü belirtildi. Barakalarda günlerce yemek ve su verilmeden tutulan göçmenlerin, daha sonra polis tarafından Türkiye'ye dönmeye zorlandıkları kaydedildi.Yayın kuruluşları, Bulgaristan'ın yanı sıra Macaristan'da da benzer uygulamaları ortaya koydu. Eldeki görüntülerde sığınmacıların Macar sınır polisince coplarla gemi konteynerlerine zorla sokulduğunun görüldüğü belirtildi. Sığınmacılar ifadelerinde, kendilerine yiyecek ve su verilmeden saatlerce bu konteynerlerde bekletildiklerini, ardından otobüslerle sınıra götürülerek Sırbistan'a geri dönmeye zorlandıklarını anlattı.Çıkanhaberlerde yasa dışı alıkoymaların AB sınır ajansı Frontex'in gözlerinin önünde gerçekleştiği de ortaya çıktı. Araştırmaya göre, Bulgaristan'daki sınır karakolunda Frontex'e bağlı 10 memur görev yapıyor. Frontex'in "sorunun bir parçası" olduğunu belirten İnsan Hakları İzleme Örgütü Almanya Bölümü Direktörü Wenzel Michalski, bu tür uygulamaları engellemeyen memurların suça ortak olacaklarını vurguladı. AB kurumu olan Frontex, daha önce de Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki sığınmacıları geri itme uygulamalarına göz yumduğu gerekçesiyle sert eleştirilere hedef olmuştu.