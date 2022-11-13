AB’nin KKTC hazımsızlığına ortak kınama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı, kendi temel ilkelerinden uzaklaşan AB'nin, Kıbrıs konusundaki yanlı tutumunun bir kere daha gözler önüne serildiğini bildirirken Çelik de "Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir" çıkışında bulundu. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği'nin kendi temel ilkelerinden uzaklaştığı, bunlara aykırı hareket etmeye devam ettiği ve Kıbrıs konusunda yanlı tutumunu ısrarla sürdürdüğü anlayışının bir kere daha gözler önüne serildiği bahse konu talihsiz açıklama, haksız bir şekilde AB üyesi yapılan Güney Kıbrıs'ın bundan cesaret ve güç alarak bu üyeliği tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanmasına ve uzlaşmaz tavrını sürdürmesine ne yazık ki hizmet etmektedir" ifadeleri kullanıldı.AB'den beklentinin Kıbrıs Türkü'nün egemenlik talebini dikkate alması ve buna uygun şekilde hareket etmesi olduğu vurgulanan açıklamada, Annan Planı çerçevesinde yapılan referanduma Türk tarafının çoğunlukla "Evet" dediği halde AB tarafından cezalandırıldığı kaydedildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yazılı açıklama yaparak AB'ye tepki gösterdi. Üstel, açıklamasında Avrupa Birliği Komisyonu'nun Kıbrıs konusuyla ilgili söz söyleme hakkına sahip en son yer olduğunu ifade ederek, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilmesine tepki gösteren Avrupa Birliği Komisyonu'nu kınadı.AK Parti SözcüsüÖmer Çelik, AB'nin KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yaptığı açıklamayı haksız ve ikiyüzlü bir açıklama olarak tanımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir" ifadelerini kullandı. Çelik, "Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur... Avrupa Birliği'nin KKTC'yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC'nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.