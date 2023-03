Abramoviç’in yatları 1 yıldır Muğla’da

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus milyarder Roman Abramoviç'in Eclipse ve My Solaris isimli lüks yatları Türkiye'ye geldi. Geçen yıl 21 Mart'ta Bodrum'a gelen My Solaris, 9 aylık bekleyişin ardından önce Marmaris'e daha sonra Göcek'e götürülerek demirlendi. Eclipse ise Marmaris ve Göcek açıklarından Bodrum'a getirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyar dolar olan 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde ve 6 katlı olan Eclipse'te 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ile iki mini denizaltı bulunuyor. 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki My Solaris'te ise helikopter pisti, yüzme havuzu yer alıyor. DHA