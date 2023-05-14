Aç ayı 150 kiloluk öküzü parçaladı

Artvin'de bir hafta içinde ikinci ayı saldırısı gerçekleşti. Kemalpaşa iyçesine bağlı Üçkardeş Köyü'nde besicilik yapan Mustafa Bilgin 3 büyükbaş hayvanını otlatmak için dışarı çıkardı. Bir süre sonra hayvanlarının otladığı yerde bulamayan Bilgin, arazide aramaya başladı. Bilgin o sırada çaylık alanda yaklaşık 250 kiloluk bir boz ayı fark etti. Bilgin'i fark eden ayı korkarak uzaklaştı. Bilgin kaybolan hayvanlarından 150 kilogramlık öküzünü ayının öldürüp parçaladığını gördü. Bilgin, "İlk kez başımıza böyle bir şey geldi. diğer 2 büyükbaş hayvanımı korkudan dışarıya çıkaramıyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde de Şavşat ilçesinde ayı saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef olmuştu.