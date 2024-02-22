‘Acilen göçmene ihtiyacımız var’

Koronavirüs pandemisinden bu yana ekonomisi zorda olan Almanya, bir kez daha göçmene ihtiyaç duyduğunu en üst düzeyde ifade etti. Başbakan Olaf Scholz, İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (BDA) toplantısındaki konuşmasında, kalifiye işgücü sıkıntısı nedeniyle Almanya'nın yurtdışından gelecek daha fazla göçmene ihtiyacı olduğunu belirtti.Şirketlerin göç olmadan var olamayacağının altını çizen Şansölye Scholz, "Şimdi işgücü piyasamızda acilen daha fazla göçmene ihtiyacımız var. Hükümet olarak nitelikli göçmenlerin ülkeye daha hızlı gelebilmesi için çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. Scholz, ekonominin hemen iş piyasasına dahil olacak yeni göçmenlerle canlanacağını anlattı.SCHOLZ, iş dünyasının beklentisi olan vergi indirimleri ve sübvansiyonlar konusunda ise bekleneni vermedi. Başbakan, "Konu para olduğunda, tüm istekleri aynı anda yerine getiremeyiz. Bu nedenle öncelikleri belirlemeliyiz" dedi. BDA Başkanı Rainer Dulger ise şirketlere ve ekonomiye duyulan güvensizliğin arttığından yakındı. Dulger, "Oyunun kurallarını devlet koyar ama sahada şirketler oynar" diye mesaj verdi.