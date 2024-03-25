Açlıktan ölen çocuklarını gömdü

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 843 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 32 bin 333'e çıktı. Gazzeli Yahya Habbuş isimli babanın yaşadığı acı ise İsrail zulmünün özeti oldu. Acılı baba, 10 yaşındaki oğlu Süheyl ile 8 yaşındaki oğlu Muhammed'i yetersiz beslenme nedeniyle birer saat arayla kaybetti.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlık krizinden kaçarak güneyde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığınan 33 yaşındaki Yahya Habbuş, yetersiz beslenmeden vefat eden 10 yaşındaki oğlu Süheyl'i Refah'taki mezarlıklardan birinde toprağa verdi. Gazzeli baba, mezarlıktan döndüğünde 8 yaşındaki diğer oğlu Muhammed'in de yaşamını yitirdiği haberini aldı. Acılı baba Habbuş, "Şehit oğlum Süheyl'i toprağa verdikten bir saat sonra ikinci oğlum Muhammed de şehit düştü" dedi. Doğuştan beyin felci hastası olan 2 çocuğun, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermediği Gazze'de yeterli şekilde beslenemediği ve herhangi bir sağlık hizmeti alamadığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme nedeniyle şimdiye kadar 29 kişi hayatını kaybetti.İSRAIL ordusu Gazze kentinin batısında bulunan binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi ve çevresindeki binalara yönelik saldırılarını 8 gündür sürdürüyor. İsrail dün ayrıca Gazze'nin güneyindeki El Emel ve Nasır hastanelerini de kuşattı. Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskında İsrail buldozerleri cesetleri ezdi.GAZZE'DEN İngiltere'ye dönen anestezi uzmanı Dr. Birsen Gaskell, "Gazze yaşanmaz halde. Yeryüzündeki cehennem" dedi. BM kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki özel raportörü Reem Alsalem ise "İsrail askerlerinin karıştığı tecavüz olaylarındaki artıştan endişeliyiz" dedi.