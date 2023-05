Adı seks skandalına karışan ünlü isimler

Ünlü aktör Charlie Sheen yeni bir skandala daha imza attı...

Two and a Half Men dizisinin yıldız oyuncusu Charlie Sheen, önceki gün New York'taki bir otel odasında çıplak ve sarhoş olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

New York Post'un haberine göre Sheen geceyi bir hayat kadınıyla geçirmişti. Kimliği açıklanmayan kadın polise, Sheen'in gece bağırıp çağırdığını ve mobilyaları sağa sola fırlattığını söyledi.