Adı seks skandalına karışan ünlü isimler

Bir diğer video da Bin Ladin için düzenlenecek ve Bin Ladin bir kamp ateşi etrafında El Kaide militanlarıyla otururken görülecekti. Yine gizli çekim gibi gösterilecek bu görüntülerde El Kaide lideri bir yandan içki içerken, bir yandan da genç erkeklerle nasıl seks yaptığını anlatacaktı.

Habere göre, öneri Latin Amerika ve Asya'da görev yapmış üst düzey casuslardan geldi. Ancak dönemin Operasyon Bölüm Başkanı James Pavitt ve yardımcısı Hugh Turner 'seks kasetli komploları' reddetti. Pavitt, 'Saddam'ın genç erkeklerle seks yapması, belki bize itibar yıkıcı geliyor ama biz ABD'den bunu böyle görüyoruz. Ortadoğu'da bu kasedin bir anlamı olmazdı. Ortadoğu'daki tabular bambaşka' diye konuştu.