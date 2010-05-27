Adı seks skandalına karışan ünlü isimler

Yana
Bulgaristan'ın ünlü pop grubu Adrenalin'in solisti Yana'nın eski erkek arkadaşı kıskançlıktan kurduğu komployla herkesi şaşırtmıştı. Bulgaristan'da pop grubu Adrenalin'in solisti Aleksandra Eneva ya da daha çok bilinen sahne adıyla Yana, bir süre önce anne olmuştu.
Bunu içine sindiremeyen Ivaylo isimli eski erkek arkadaşı Yana'nın seks kasetini internete koymuştu. Yana ise bu kaset üzerine eski sevgilisine dava açmış ve mahkeme Ivaylo'nun ünlü yıldıza 100 metre yaklaşmama yasağı getirmişti.
Kendra Wilkinson
Eski Playboy yıldızı, yeni reality şov yıldızı Kendra Wilkinson, seks kaseti skandalına karışan ünlülerden. Ancak Kendra skandalı gelir kapısına dönüştürmek üzere harekete geçmişti. Kendra ortaya çıkan seks kasetinin ardından filmin piyasaya çıkmasına izin vermek karşılığında gelirin yüzde 50'sini istemişti. Kendra Exposed adı verilen filmin, şöhretlerin porno filmleri arasında açık ara en iyisi olduğu açıklanmıştı.
Deniz Baykal
"metacafe.com" adlı siteye "webfatihi" adlı kişi tarafından yüklenen görüntüler Türkiye siyasetini sarstı.Deniz Baykal ve Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Deniz Baykal CHP'nin Genel Başkanlığından istifa etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, görüntülerle ilgilli bir rapor hazırladı. Görüntülerin montaj olmadığı belirtilen raporda, "Ekleme ve çıkarmalar yapılmış" denildi. Raporda, görüntülerin net olmaması nedeniyle, söz konusu kişilerin kimlik tespiti yapımadığı da belirtildi.
Shakira
Seks kaseti ortaya çıkan ünlüler kervanında Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira da bulunuyor. Shakira'nın erkek arkadaşı Antonio de la Rúa ve İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz'la birlikte bir yatta üçlü seks yaptığı görüntülerin yer aldığı bir video kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Sanz'a ait yatta çekilen görüntüler, İspanyol şarkıcının iki eski çalışanı tarafından bulunmuş ve karı koca çalışanlar Sanz'a bu kaset aracılığıyla şantaj yapmaya başlamıştı. Ancak Sanz istenilen parayı vermek yerine olayı mahkemeye taşıyınca kasetin varlığı da kanıtlanmış olmuştu.
Kim Kardashian
Amerika'nın ünlü reality şov yıldızı Ermeni asıllı Kim Kardashian ve sevgilisi Ray J'nin de seks kaseti internete düşmüştü. Bu görüntüleri bilerek ve isteyerek çektiklerini itiraf eden Kim ve sevgilisinin eski kasetlerinin bazı yerlerini makaslayarak yeniden gündem yaratmaya çalıştığı iddia edilmişti.
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez'in eski kocası Ojani Nua balayında çekilen ve 11 saat süren yatakodası görüntülerini yayınlamıştı. 1997 yılında evlenen ve yalaşık 1 yıl süren ilişkileri sırasında Ojani Jua'nın çektiği Lopez ile yatak oyunlarını ortaya çıkarması ve pazarlamaya kalkışması üzerine süratle harekete geçen Lopez'in hukuk danışmanları ise Los Angeles mahkemesinin son süratle yayın ve dağıtım yasağı koymasını sağladı. Ojani Jua daha önce de Jennifer ile yatak odası sırlarını anlatan bir kitap yayınlamak istemiş yine mahkemenin engeline takılmıştı..
Madonna
Bir kameramanın, elinde Madonna ve ünlü beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez'in sevişme görüntülerinin yer aldığı bir seks kaseti olduğunu iddia etmesiyle dünyaca ünlü yıldız Madona'nın da seks kasedi ortaya çıkmıştı. Bir evde ikili koltukta sevişirken gizli kamera ile çekilen görüntüleri 2.05 milyon dolara satmaya çalışan kameraman, Madonna'nın avukatlarının da bu kasetten haberdar olduğunu söylemişti.Öte yandan Madonna, o dönemdeki eşi Guy Ritchie'yi asla aldatmadığını ve Rodriguez'le aralarında hiçbir ilişki olmadığını söylemişti.
Ali Kırca
Ünlü haber spikeri ve gazeteci Ali Kırca'nın bir otel odasında çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmış ve büyük sansasyon yaratmıştı.
Jessica Simpson
Jessica Simpson da adı "seks kaseti çıkanlar" listesine eklendi... Eski eşi Nick Lachey ile balayının ilk günlerini geçirdiği otel odasında çekildiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin otel görevlilerinden birinin otel odasına gizli kamera yerleştirerek elde ettiği düşünülüyor.
Paris Hilton
Sevgilisi Rick Solomon'a, fantazi olsun diye sevişmelerini videoya almasına izin veren Paris Hilton'un başı, olay sonrasında çok ağrımıştı. Çünkü Solomon, Paris'in kendisinden ayrılmasının ardından bu görüntüleri internet yoluyla dağıtmıştı.
Carla Bruni
Carla Bruni, Fransa'nın First Lady'si olduktan sonra, renkli geçmişinin unutulacağını umuyordu. Ancak internette yayınlanmaya başlanan bir video, bu umutları yok etti. 42 yaşındaki eski süpermodelin dört farklı dilde cinsellikten bahsettiği bir video geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Yapımcı Thomas Cazals'ın YouTube'de paylaştığı video ilk olarak 1996 yılında kült televizyon programı Eurotrash'te yayınlanmıştı. Videoda Bruni çantasından iki adet uluslararası seks rehberi çıkarıyor. Bu rehberlerdeki yedi dilden dördünü (Almanca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce) konuşabilen Bruni, "Böyle bir kitaba ihtiyacımız var çünkü dünyanin bir sürü yerine gidiyoruz ve her gün yeni insanlarla tanışıyoruz ve eğer birlikte yatağa girersek onlara ne dememiz gerektiğini bilmemiz gerek" diyor. "Tekeşlilik benim için sıkıcı bir şey" sözüne de değiniyor.
Pamela Anderson
1996'da evlendiği eski eşi Tommy Lee ile balayına giden oyuncu Pamela Anderson, fantazi amacıyla ilişkilerini kameraya çekmişti. Çiftin evine hırsız girince, kaset çalınmış, ünlü çift zor durumda kalmıştı. Görüntüler internette yayınlanınca büyük skandal olmuştu.
Tamer Karadağlı
Aktör Tamer Karadağlı kaldığı bir otel odasında birlikte oldukları genç kadın tarafından tuzağa düşürülmüştü. Burcu Mercan adlı kadın, yatak sahnelerini kameraya çektiği Tamer Karadağlı'ya şantaj yapıp 150 bin dolar istemişti. Karadağlı, olayı doğrulayıp, 'Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı' demişti.
Gamze Özçelik
İki yıl önce eski sevgilisi basketbolcu Gökhan Demirkol'un bir oteldeki sevişme görüntülerini cep telefonuna kaydetmesi ve sonra da bu görüntüleri internet ortamında yaymasıyla zor günler geçiren Gamze Özçelik, önce o görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söylemiş ancak daha sonra görüntülerin medyada da yer almasından sonra Gökhan Demirkol'u mahkemeye vermişti. Olay anında Gamze Özçelik'in baygın olduğu belirtilen rapor sonucu eski basketbolcu Gökhan Demirkol, önce 5 yıl 6 ay hapis cezası almış, ama sonda çeşitli nedenlerle hapis cezası 6 aya indirilmişti.
Beyonce
Birkaç yıl önce onun da sevgilisi Jay-Z ile olan sevişme görüntüleri olduğu söylendi. İddiaya göre Las Vegas'ta bir otelde kalan çift, otel çalışanları tarafından odalarına konulan kamerayla görüntülendi. Çifte şantaj yapan otel görevlisi amacına ulaştı ve kaseti çifte vererek, yüklü bir paranın sahibi oldu. Ancak Beyonce ve Jay-Z şikayetlerinden vazgeçmeyip, oteli ve şantajcıyı mahkemeye verdi.
Meg White
The White Stripes grubunun sevimli üyesi Meg White, ortaya çıkan seks kaseti görüntüleriyle şoka uğramış, önce inkar etmiş, sonra da görüntüleri kendisinden habersiz, erkek arkadaşının çektiğini söylemişti.Bu olay sonrasında grup, turnesini iptal etmek zorunda kalmıştı.
Carmen Electra
Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen ünlü topmodel ve oyuncu Carmen Electra'nın da seks kaseti ortaya çıkmıştı. Sarhoşken çekildiği anlaşılan görüntülerde Carmen Electra, çırılçıplak görülüyor. Esmer bir kadınla öpüşen seksi modelin sarhoş olduğu biliniyor fakat görüntüleri internete kimin sızdırdığı bilinmiyor.
Leighton Meester
Leighton Meester'ın başı da çıplak görüntüleriyle derde girmişti. Gossip Girl dizisinin asi kızını canlandıran genç oyuncunun kendini çıplak olarak çektiği görüntülerin bulunduğu seks kasedi ortaya çıkmıştı.
Heidi Montag
ABD'de "The Hills" TV programının yıldızları Spencer Pratt ve Heidi Montag 15 ay süren evliliklerini olaylı bir boşanmayla bitirmelerinin ardından bu kez "seks kaseti" ile gündemde. Pratt'in eski eşi Montag ile evliliklerinde çektikleri seks kasetini satmak için Los Angeles'da ünlü porno film şirketi Vivid ile görüştüğü iddia edildi. Söz konusu seks kaseti hakkında konuşan Pratt, "Küçüklüğümden beri film çekiyorum. Son filmimi de çok beğeneceksiniz. Kısa süre sonra seks kasetimizi alabileceksiniz" dedi. Montag ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Pratt, kısa bir süre önce de Montag'la ilişkilerini anlatan bir kitap yazacağını açıklamış, ancak Montag, bunun için kesinlikle dava açacağını söylemişti.
Hamzaçebi'nin yatak odası görüntüleri de internette
CHP, internete düşen görüntüleri nedeniyle istifa eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ardından, yeni bir seks kaseti skandalıyla sarsıldı. Baykal'ın istifasının ardından yapılan kurultayda CHP Grup Başkan vekilliğine seçilen Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler, dün internet sitelerine düştü. Bu görüntülerde Hamzaçebi'nin, S.K. adlı kadınla birlikte olduğu öne sürüldü.
"İÇ SAVAŞ" İDDİASI
Görüntüleri yayına koyanlar, "Brütüslerin ihanet maceraları 2, 3 ve 4 çok yakında" diyor. SABAH
Saddam'a seks kasetli komplo
CIA'nın 2003'teki işgal öncesinde Saddam Hüseyin'in itibarını yok etmek için, 'genç erkeklerle seks yaptığını gösteren' bir kaset hazırlamayı planladığı iddia edildi.
Washington Post'un CIA'da çalışan üst düzey iki yöneticiye dayandırdığı haberinde, ABD'nin Irak işgali öncesinde Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'nın, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i genç erkeklerle seks yaparken gösteren sahte bir kaset hazırlayıp bunu yayınlamayı planladığını iddia etti.
Gazetenin haberine göre 2003'teki Irak işgali öncesinde CIA'nın 'Irak Operasyonu Grubu', Saddam'ın itibarını yok etmek için sahte video kasetleri hazırlamayı planladı. Videoda Saddam'a benzeyen bir aktör, genç erkeklerle cinsel ilişkiye girerken gösterilecekti. Gizli çekim süsü verilmiş görüntüler Irak'ta dağıtılacaktı.
Bir diğer video da Bin Ladin için düzenlenecek ve Bin Ladin bir kamp ateşi etrafında El Kaide militanlarıyla otururken görülecekti. Yine gizli çekim gibi gösterilecek bu görüntülerde El Kaide lideri bir yandan içki içerken, bir yandan da genç erkeklerle nasıl seks yaptığını anlatacaktı.
Habere göre, öneri Latin Amerika ve Asya'da görev yapmış üst düzey casuslardan geldi. Ancak dönemin Operasyon Bölüm Başkanı James Pavitt ve yardımcısı Hugh Turner 'seks kasetli komploları' reddetti. Pavitt, 'Saddam'ın genç erkeklerle seks yapması, belki bize itibar yıkıcı geliyor ama biz ABD'den bunu böyle görüyoruz. Ortadoğu'da bu kasedin bir anlamı olmazdı. Ortadoğu'daki tabular bambaşka' diye konuştu.
İkinci Baykal Vakası mı?
Geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddiaya göre bir liderin daha seks kaseti var. Görüntüler lüks bir mekanda siyasi liderin bornozlu haliyle başlıyor…
Seks kasedi skandallarına bir yenisi daha eklenebilir. Güneş gazetesi'nden Talat Atilla'nın yazısına göre göre, AK Parti eski Ankara kurucu il başkan yardımcısı Dr. Tunay Demirtaş karanlık güçlerin bir süre sonra Türkiye'yi sallayacak bir kaset daha piyasaya çıkarabileceğini iddia etti. Demirtaş ayrıca, bu seferki tahribatın Baykal'ın kasetinden daha fazla olacağını söyledi. İddiaya göre önemli bir siyasi liderin daha gizlice çekilmiş seks kaseti var. Bu kasette, siyasi liderle bir bayanın porno görüntülerinin olduğunu iddia eden AK Parti'nin Ankara kurucularından Tunay Demirtaş, skandal görüntülerin 2008 yılının Eylül ayında çekildiğini iddia ediyor.
Atilla, yazısında kasetteki sahnelerden de ipuçları veriyor: "Dr. Tunay Demirtaş'a 'Size kasetteki görüntüleri aktaranlar, kasetin zamanını bile söylediklerine göre kasetin detaylarını da söylemişlerdir. Verebileceğiniz başka bir detay var mı?' diye sordum. Bu sorumu da şöyle yanıtladı; 'Görüntüler lüks bir mekanda, siyasi liderin bornozlu hali ile başlayıp, nahoş görüntülerle devam ediyormuş.' dedi. Demirtaş'tan bu kasetteki çok önemli ismi öğrendim ama gözümle görmeden bu siyasi liderin ismini yazmam, ya da liderle ilgili ufak da olsa ipucu vermem doğru değil. AK Parti'nin eski Ankara il kurucu başkan yardımcısı Dr. Tunay Demirtaş aslında bu sözleri bana yazılmamak kaydıyla söyledi ama saatlerce ısrar etmemden sonra kararsız kalınca, bu bilgileri yazarak tarihe not düşmek istedim."
Ünlü aktör Charlie Sheen yeni bir skandala daha imza attı...
Two and a Half Men dizisinin yıldız oyuncusu Charlie Sheen, önceki gün New York'taki bir otel odasında çıplak ve sarhoş olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
New York Post'un haberine göre Sheen geceyi bir hayat kadınıyla geçirmişti. Kimliği açıklanmayan kadın polise, Sheen'in gece bağırıp çağırdığını ve mobilyaları sağa sola fırlattığını söyledi.
Life & Style dergisinin haberine göre ise, polis otel odasına geldiğinde hayat kadınını kilitlendiği dolapta bağırırken, Sheen'i de yatakta kendinden geçmiş bir şekilde buldu.
Dergiye konuşan kaynaklardan biri de "Kadın korku içinde ve çıplaktı" dedi.
Öte yandan Sheen'in olaylı bir süreç sonrasında boşandığı eski eşi Denise Richards ve kızları Lola ve Sam'in de aynı otelde kaldığı ve olaydan saatler öncesinde Sheen ve yanındaki hayat kadınıyla karşılaştığı bildirildi.
Otel yetkilileri, Charlie Sheen'in otelde 5 bin dolarlık maddi zarara yol açtığını belirtti.
Charlie Sheen'in adı daha önce de hayat kadınlarıyla skandala karışmıştı. 1995 yılında Charlie Sheen'in Hollywood'un ünlü isimlerine kadın pazarlayan Heidi Fleiss adlı bir kadının başlıca müşterisi olduğu ortaya çıkmıştı.
Fleiss'in işlettiği evi 27 kez ziyaret ettiği ve ona 53 bin dolar ödediği açığa çıkan Sheen, "Seksi seviyorum. Param da var. Kimse bana karışamaz" demişti.