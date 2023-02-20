Adıyaman’da 13 canı kurtardılar: Cezayirli ekip deprem felaketi sonrası yaşananları anlattı

Aşur, Gaziantep Valiliği ve diğer yerel makamların kendilerini ve malzemelerini taşıyacak araçlar tahsis ettiğini, bu araçlarla Adıyaman'a hareket ettiklerini kaydetti. Yoğun kar nedeniyle 3 buçuk saatte kente varabildiklerini belirten Aşur, Adıyaman'a girdiklerinde gördükleri yıkım karşısında dehşete kapıldıklarını, zira kentin yerle bir olduğunu söyledi.

Adıyaman Valiliğinin kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Aşur, "Kaybedecek tek bir dakikamız yoktu, kentte çok büyük bir yıkım vardı ve 5 arama kurtarma bölgesine ayrılmıştı. Biz çok hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Kendimizi hiç yabancı hissetmedik, ülkemizde bir çalışma yürütüyor ruhuyla hareket ettik." diye konuştu.

"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK DEPREMDİ"

Gölcük merkezli 17 Ağustos Depremi başta olmak üzere birçok ülkedeki deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anlatan Aşur, "Kahramanmaraş merkezli depremler sanırım gördüğüm en büyük yıkıcı depremdi. 10 şehrin tamamını etkilemişti. Yani Adıyaman'ın girişinden itibaren şehrin nasıl yıkıldığını gördük. Tamamen yok olan mahalleler vardı." ifadelerini kullandı.

Aşur, bu denli şiddetli bir depremde ayakta kalmayı başaran binaların ise artçı sarsıntılar nedeniyle her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Bu şekilde çalışmak da zor ve tehlikeliydi. İnsanlar üzerlerinden şoku atamamışken, meydana gelen artçılar korkuyu da paniği de arttırıyordu." şeklinde konuştu.