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Giriş Tarihi: 13.4.2024 22:38

Adıyaman'da feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atarak şarampole devrildiği kazada Muhammed Denizhan (5) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

DHA
Adıyaman’da feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Göçeri Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Bozan (23) idaresindeki 44 ACM 677 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, araçta bulunan Muhammed Denizhan'ın yaşamını yitirdiğini, sürücü Sedat Bozan ile 3'ü çocuk toplam 8 kişinin de yaralandığını belirledi.

Yaralılar sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman'da feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
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