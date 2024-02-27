Afrika Boynuzu’na Türk damgası

Türk dış politikası açısından son haftalarda iki önemli gelişme yaşandı. Afrika Boynuzu'nun iki önemli ülkesi Somali ve Cibuti ile peş peşe imzalanan güvenlik ve işbirliği anlaşmaları tüm dünyanın dikkatini çekti. Batı ve ABD'de yayınlanan makalelerde anlaşmalar, "Türkiye, Afrika Boynuzu'ndaki ağırlığını artırıyor" şeklinde yorumlandı. Anlaşmaların hazırlık süreci ve hedeflerine yönelik perde arkası bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.Cibuti'de, ABD, Fransa, Çin gibi ülkelerin üssü bulunuyor.Kızıldeniz üzerindeki deniz ticaretinin güvenliği için bu üsler kullanılıyor.Yemen'de yaşanan gelişmeler bölgenin de güvenliğini sıkıntıya sokunca birkaç hafta içinde güvenlik ve işbirliği anlaşmasının hazırlıkları tamamlanarak imzalandı.Anlaşma kapsamında Cibuti'nin askeri ve polis gücü Türkiye tarafından eğitilecek.En önemlisi bu ülkenin güvenliğinin sağlanmasında Türkiye etkin rol oynayacak.Benzer bir anlaşmada Somali ile imzalandı.Bu anlaşmaya göre Türkiye, Somali karasularını koruyacak.Deniz güvenliği operasyonlarını denetleyecek, Somali Donanması'nın yeniden inşası desteklenecek.İKİ ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında Afrika Boynuzu'nda Türkiye'nin etkinliği artacak, adeta bölgeye "Türk damgası" vurulacak. Bölge, Türkiye'nin Afrika'ya açıldığı güvenli bir kapı haline gelecek. Bu anlaşmaların Libya ile imzalanan anlaşmalar kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye, dünya tedarik zinciri açısından son derece önemli bir bölgenin güvenliğinde etkin hale gelirken, anlaşmalar terörle mücadele konusunda da olumlu sonuçlar doğuracak.