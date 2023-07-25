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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Afrika ülkeleri Fransızca’dan hızla vazgeçiyor

Afrika ülkeleri Fransızca’dan hızla vazgeçiyor
Fransa, Afrika'daki eski sömürge ülkelerindeki etkisini her geçen gün kaybediyor.
67 milyon nüfuslu Fransa'nın sömürge politikalarından ötürü Afrika'da 140 milyon kişi Fransızca konuşuyor.
Ancak Cezayir, Fas ve Ruanda'nın ardından Mali de Fransızca'ya sırtını döndü.
Eski Fransız sömürgesi olan Mali'de 1960'tan bu yana resmi dil olarak kullanılan Fransızca yeni anayasa ile çalışma dili oldu.
Fransız basını, "Fransızca konuşulan Afrika mozaiğinin giderek çatladığı" yorumunu yaptı.

ZORUNLU TUTTULAR
Fransa, Afrika'daki sömürgelerden çekilirken iki konuyu zorunlu tutmuştu: Fransızcanın ülkenin resmi dili ve eğitim dili olması.
Fransa 1961'den beri 14 Afrika ülkesinin ulusal rezervlerini elinde tutuyor. Fransız hazinesi, Afrika'dan yıllık 500 milyar dolar kazanç ve getiri elde ediyor.
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Afrika ülkeleri Fransızca’dan hızla vazgeçiyor
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