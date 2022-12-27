Afrika’nın en zengin kadınının mal varlığına el konuldu

Angola Basın Ajansının (ANGOP) haberine göre, Afrika'nın en zengin kadını olarak gösterilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Santos ile bazı ortaklarının, devletten yolsuzlukla üzerine geçirdiği 1 milyar dolarlık varlığa el konulmasına karar verildi.

Mahkeme kararında, Santos ve ortaklarının elinde bulunan Embalvidro ve UNITEL T+ şirketlerinin tamamına, Upstar Comunicaçoes ve MSTAR şirketlerinin yüzde 70'ine el konulması istendi.

Kararda, Santos'un devlet sermayesiyle kurulan şirketlerde kontrolü sağlayarak buralardaki paraları yurt dışındaki şirketlerine aktardığı ifade edildi.

Angola mahkemesi, 2019 yılında da Santos'un 1,1 milyar dolarlık varlığına el koymuştu.