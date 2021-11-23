Ağrı kesici yerine kablosuz kulaklığını yutan TikTok fenomeninin başına gelmeyen kalmadı

Carli Bellmer isimli bir TikTok kullancısı, başı ağrıdığı için ağrı kesici alıp biraz dinlenmek istedi. Sağ elindeki ilaç yerine yanlışlıkla sol elindeki kablosuz kulaklığı yutan Bellmer, "Her şey bir anda oldu. Kablosuz kulaklığımın tekini suyla birlikte yuttum. Çıkarmaya çalışsam da başarılı olamadım" diyerek yaşananları anlattı.

MİDESİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Hastaneye koşan kadın, X-Ray cihazında şüphelerini doğruladı. Ayrıca, kablosuz kulaklığın kadının midesindeyken de çalıştığını ve kadının midesinin guruldamalarını kaydettiği ortaya çıktı.