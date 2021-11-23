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Haberler Dünya Haberleri Ağrı kesici yerine kablosuz kulaklığını yutan TikTok fenomeninin başına gelmeyen kalmadı
Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:32 Son Güncelleme: 23.11.2021 09:42

Ağrı kesici yerine kablosuz kulaklığını yutan TikTok fenomeninin başına gelmeyen kalmadı

Ağrı kesici yerine kablosuz kulaklığını yutan TikTok fenomeninin başına gelmeyen kalmadı

Bir TikTok kullanıcısı, yanlışlıkla sağ elinde duran hap yerine sol elinde duran kablosuz kulaklığı yuttu. Yaşadıklarını çektiği bir videoyla anlatan kadın, kulaklığın midesinde hala çalıştığını ve mide seslerini kaydettiğini fark etti.

Carli Bellmer isimli bir TikTok kullancısı, başı ağrıdığı için ağrı kesici alıp biraz dinlenmek istedi. Sağ elindeki ilaç yerine yanlışlıkla sol elindeki kablosuz kulaklığı yutan Bellmer, "Her şey bir anda oldu. Kablosuz kulaklığımın tekini suyla birlikte yuttum. Çıkarmaya çalışsam da başarılı olamadım" diyerek yaşananları anlattı.

MİDESİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Hastaneye koşan kadın, X-Ray cihazında şüphelerini doğruladı. Ayrıca, kablosuz kulaklığın kadının midesindeyken de çalıştığını ve kadının midesinin guruldamalarını kaydettiği ortaya çıktı.

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Ağrı kesici yerine kablosuz kulaklığını yutan TikTok fenomeninin başına gelmeyen kalmadı
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