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Haberler Dünya Haberleri AK Partili Ömer Çelik: Danimarka'daki alçaklığı şiddetle kınıyoruz
Giriş Tarihi: 27.1.2023 19:13

AK Partili Ömer Çelik: Danimarka'daki alçaklığı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa’yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar." paylaşımında bulundu.

AK Partili Ömer Çelik: Danimarka’daki alçaklığı şiddetle kınıyoruz

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan çirkin eylemini Danimarka'da da gerçekleştirdi. Türkiye'den yaşananlara müsaade edilmesine tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa'yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar." paylaşımında bulundu.

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AK Partili Ömer Çelik: Danimarka'daki alçaklığı şiddetle kınıyoruz
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