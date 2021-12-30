Akar’a Kosova’da yaşayan Türklerden yoğun ilgi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, resmi ziyarette bulunduğu Kosova
'da çeşitli ziyaretler de gerçekleştirdi. Bakan Akar, Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akar, "Bizler sizlerin barış, istikrar içinde müreffeh bir şekilde yaşamanızı istiyoruz. Türkiye Kosovalı kardeşlerini, burada yaşayan soydaşlarını hiçbir zaman unutmadı. Bu coğrafyada çok sıkıntılar yaşandı. Temennimiz bunların tamamen sona ermesi ve ekonomik hayatın çok daha iyi seviyelere gelmesidir" ifadelerini kullandı.