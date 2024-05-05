Akbaba kıtlığı Zerdüştlerin cenaze geleneğini bitirebilir

Hint alt kıtasındaki akbabaların sayısının azalması Zerdüştlerin cenaze geleneğini zora soktu. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, son dönemde Hindistan, İran ve Pakistan'da akbabaların hızla azalması nedeniyle geleneksel gömü törenleri düzenlenemiyor. Pakistan'daki Karaçi şehrinde yaşayan 80'lerindeki Hoshang Kapadia, "Artık geleneklerimizi yerine getiremiyoruz. Bir yaşam şeklini, kültürümüzü kaybettik" dedi. Yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarihe sahip eski Pers dini Zerdüştçülük'te ölüler "sessizlik kulesi" (dakhma) adı verilen silindir yapılar üzerine yerleştiriliyor. Cesetler, akbaba ve diğer leşçiller tarafından parçalanıyor. Çürümeye bırakılan cesetlerin kemikleri, kireç ve fosfora dönüşünce kuledeki kuyuya atılıyor. 2007'de yapılan bir araştırmada, Hindistan ve civarındaki coğrafyada yaşayan üç akbaba türünün yaklaşık yüzde 97'sinin yok olduğu bildirilmişti.