Alçak yörüngedeki çöplükte felaketin eşiğinden dönüldü

Alçak Dünya yörüngesinde bir felaketle sonuçlanabilecek çarpışmanın eşiğinden dönüldü. Uydu izleme ve çarpışma tespit firması LeoLabs, ıskartaya çıkarılmış iki uzay aracının birbirlerini çok küçük bir farkla ıskaladığını açıkladı. Çarpışma, Sovyetler Birliği'nden kalma bir SL-8 roket gövdesi ve casus uydusu Cosmos 2361 arasında meydana gelecekti. 27 Ocak'ta iki nesne birbirini sadece 6 metreyle ıskaladı. Uzmanlar böyle bir çarpışmanın Dünya yörüngesinde binlerce tehlikeli parçanın ortaya çıkmasına sebebiyet vereceğini söylüyor. ABD'li yetkililer, yörüngede 30 bine yakın uzay çöpünü takip ettiklerini belirtiyor. Ancak NASA'ya göre, Dünya yüzeyinden tespit edilemeyecek kadar küçük olan çok sayıda uzay çöpü de var.