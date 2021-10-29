Aliyev, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Aliyev Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak mutluluk ve refah diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı son ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev, bu ziyaretin iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin bir başka örneği olduğunu ve bağları daha da güçlendirdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklara yaptığı ziyaretin önemine değinerek, işgal sırasında Ermeniler tarafından bölgedeki tüm tarihi ve dini eserlerin yıkımına üzüntüyle tanık olduklarını söyledi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin her alanda başarıyla gelişmesinden memnuniyetle bahsedildi.

ERBAŞ, TDV BAKÜ TÜRK LİSESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Erbaş, temasları kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi'ni de ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Erbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını kaydetti.

TDV Bakü Türk Lisesi'nin başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen, en büyük amaçlarının iyi insan yetiştirmek olduğunu vurgulayan Erbaş, "Manevi duyguları yüksek, çalışkan ve vatanını seven insanlara ihtiyacımız var. TDV Bakü Türk Lisesi'nde bu özelliklere sahip yetişmekte olan öğrencilerimizi görünce cenabıhakk'a şükretmemek mümkün değil. Eğer bilgi, hikmet, ilim ve irfan sahibi olarak insanları yetiştirmezsek kötüler dünyaya sahip olur. Bizim mücadelemiz kötüler ve kötülüklerledir. En büyük amacımız iyi insanların sayısını artırmaktır." dedi.

Erbaş, İslam'da eğitimin öneminden bahsederek, "Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Faydalı bilgileri paylaşacağız. İlmin faydalı olanı insanların hayrına olan ilimdir." ifadesini kullandı.

"ERMENİ MEZALİMİNİN BOYUTLARINI GÖRDÜK"

Azerbaycan ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Erbaş, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduğunu, dualar ettiğini bildirdi.

İşgalden kurtarılan illerden Ağdam'ı da ziyaret ettiğini belirten Erbaş, "Orada Ermeni mezaliminin boyutlarını gördük. Bir caminin mihrabının kurşunlanmasına varıncaya kadar nasıl bir büyük zulüm işlediklerini gördük. Evlerin yerinde hiçbir şey kalmamış. Taşlarını bile talan etmişler." diye konuştu.