Aliyev, Paşinyan ve Michel üçlü toplantıda bir araya geldi

Tarafların bölgede ulaştırma ve ekonomik bağlantılardaki engellerin kaldırılması konusunda açık ilerleme kaydettiğini bildiren Michel, "Bu başlıktaki pozisyonlar, özellikle Nahçıvan'a giden demir yolunun yeniden açılması olmak üzere, artık birbirine çok yakın bir noktaya gelmiştir." diye konuştu.

Michel, bu konudaki olası bir anlaşma için iki liderin ekiplerini görevlendirdiği bilgisini paylaştı.

Tutukluların gelecek haftalarda karşılıklı serbest bırakılması konusunda bir anlayış bulunduğunu aktaran Michel, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin hakları ve güvenliği konusunda da görüş alışverişi yapıldığını kaydetti.