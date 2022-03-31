Aliyev’den Ermenistan açıklaması: En kısa sürede imzalamalıyız

"KAFKASYA'YA BARIŞIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Aliyev, barış için Ermenistan'a sundukları 5 ilkenin uluslararası hukuk normlarını ve iyi uluslararası davranışı yansıttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni bir şey icat etmedik. Bütün bu ilkeler, herhangi ülkeler arasındaki devletler arası ilişkilerin temel ilkeleridir. Toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırların dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması ve ardından sınırların belirlenmesi temelinde, Kafkasya'ya barışın geleceğini düşünüyorum. Bizim isteğimiz budur. Güney Kafkasya'daki üç ülke arasında aktif iş birliği potansiyeli görüyoruz ve bu sadece bu ülkeler için değil daha geniş bölge için önemli olacaktır. Tabii ki tüm bu konuların çok dikkatli ve zamanında ele alınması gerekiyor."