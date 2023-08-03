Alman basınından ekonomi isyanı

Almanya'da giderek büyüyen ekonomikkriz, sonunda ülkebasınını da isyan ettirdi.Başbakan Olaf Scholz'ayazılan açık mektupta,"Ekonomimiz çöküyor,acil yardım edin"denildi. Bild gazetesinde"İmdat, ekonomimizçöküyor" başlığıylayayınlanan açık mektupta,ülkenin içindebulunduğu derin ekonomikkrize dikkat çekildi.Mektupta, "Kusura bakmayın, tatilinizde rahatsız ediyoruz, ama gerçekten çok acil" denildi ve ekonominin ne kadar zor durumda olduğu anlatıldı. Gazete, her iş kolundan yardım çığlıkları yükseldiğini yazdı. Bild, mektubu şöyle bitirdi: "1.75 milyon kalifiye eleman açığı var. İnsanlar ev bulamıyor. 100 bin sosyal konut sözünü tutamadınız. Sadece 22 bin 500 konut onaylandı. Bütün bunlar insanları endişelendiriyor. Bugünden itibaren bu çöküşe karşı ne yapacaksınız? Sanayimizi ve refahımızı nasıl kurtaracaksınız? Ve biz bunu soruyoruz: Hükümetiniz bütün bunları kontrol altında alabilecek mi? Yoksa ülkem batıyor mu?"