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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Alman basınından ekonomi isyanı

İbrahim TAŞ
Alman basınından ekonomi isyanı
Almanya'da giderek büyüyen ekonomik kriz, sonunda ülke basınını da isyan ettirdi. Başbakan Olaf Scholz'a yazılan açık mektupta, "Ekonomimiz çöküyor, acil yardım edin" denildi. Bild gazetesinde "İmdat, ekonomimiz çöküyor" başlığıyla yayınlanan açık mektupta, ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik krize dikkat çekildi.

NASIL KURTARACAKSINIZ?
Mektupta, "Kusura bakmayın, tatilinizde rahatsız ediyoruz, ama gerçekten çok acil" denildi ve ekonominin ne kadar zor durumda olduğu anlatıldı. Gazete, her iş kolundan yardım çığlıkları yükseldiğini yazdı. Bild, mektubu şöyle bitirdi: "1.75 milyon kalifiye eleman açığı var. İnsanlar ev bulamıyor. 100 bin sosyal konut sözünü tutamadınız. Sadece 22 bin 500 konut onaylandı. Bütün bunlar insanları endişelendiriyor. Bugünden itibaren bu çöküşe karşı ne yapacaksınız? Sanayimizi ve refahımızı nasıl kurtaracaksınız? Ve biz bunu soruyoruz: Hükümetiniz bütün bunları kontrol altında alabilecek mi? Yoksa ülkem batıyor mu?"
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Alman basınından ekonomi isyanı
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