Alman basınından ekonomi isyanı

Almanya'da giderek büyüyen ekonomik
kriz, sonunda ülke
basınını da isyan ettirdi.
Başbakan Olaf Scholz'a
yazılan açık mektupta,
"Ekonomimiz çöküyor,
acil yardım edin"
denildi. Bild gazetesinde
"İmdat, ekonomimiz
çöküyor" başlığıyla
yayınlanan açık mektupta,
ülkenin içinde
bulunduğu derin ekonomik
krize dikkat çekildi.
NASIL KURTARACAKSINIZ?
Mektupta, "Kusura bakmayın, tatilinizde rahatsız ediyoruz, ama gerçekten çok acil" denildi ve ekonominin ne kadar zor durumda olduğu anlatıldı. Gazete, her iş kolundan yardım çığlıkları yükseldiğini yazdı. Bild, mektubu şöyle bitirdi: "1.75 milyon kalifiye eleman açığı var. İnsanlar ev bulamıyor. 100 bin sosyal konut sözünü tutamadınız. Sadece 22 bin 500 konut onaylandı. Bütün bunlar insanları endişelendiriyor. Bugünden itibaren bu çöküşe karşı ne yapacaksınız? Sanayimizi ve refahımızı nasıl kurtaracaksınız? Ve biz bunu soruyoruz: Hükümetiniz bütün bunları kontrol altında alabilecek mi? Yoksa ülkem batıyor mu?"