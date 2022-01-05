Alman hükümetinden Google kararı! Tek tek incelenecek...

Mundt, "Ocak 2021'den bu yana büyük dijital şirketleri denetlemek için yeni bir aracımız oldu. Bir yıldan kısa bir süre sonra bu kapsamda ilk resmi kararı aldık ve Google'ın pazarda büyük önem taşıdığını belirledik." ifadelerini kullandı. Kartel Dairesi'nin, yeni yetkiyle artık rekabete zararlı belirli davranışları tespit edebileceğini vurgulayan Mundt, "Google tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve Google News Showcase konusuna daha yoğun bakmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.