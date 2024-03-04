Alman hükümetinden sosyal medyaya görülmemiş sansür

Alman subayların Ukrayna'ya gönderilecek silahları ve Kiev'in Kırım'daki bir köprüye olası saldırısını tartıştığı bir görüşmenin 38 dakikalık kaydını yayınlamasının yankıları sürüyor. Kremlin'den "Alman ordusunda Rusya'ya saldırı planları somut olarak tartışıldı" tepkisi geldi. Almanya'nın Moskova Büyükelçisi ise Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Öte yandan her fırsatta dünyaya "basın özgürlüğü" dersi veren Almanya söz konusu kendi milli güvenliği olunca anında sansüre başvurdu. Almanya merkezli Bild gazetesinin haberine göre, ses kaydını yayınlayan X (Twitter) hesaplarına ülke içinde erişim engeli getirildi. Alman yasalarına göre hükümet tarafından 'terör faaliyeti ya da terör propagandası' olarak etiketlenen paylaşımlar, sosyal medya siteleri tarafından en geç 1 saat içinde silinmek zorunda. Aksi halde söz konusu sitelere milyonlarca euro ceza kesiliyor.