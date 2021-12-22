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Giriş Tarihi: 22.12.2021 14:31

Alman meclisinde alarm! Toplantı sırasında…

AA
Alman meclisinde alarm! Toplantı sırasında…

Almanya’da Federal Meclis binasında, Omicron varyantı alarmı verildi. Ülke basınına yansıyan haberlere göre komisyon toplantısının gerçekleştiği mecliste iki milletvekilinin koronavirüs pozitif olduğu tespit edildi.

Almanya'da Federal Mecliste bir milletvekilinin Kovid-19'un omicron varyantını kaptığı bildirildi.

TOPLANTI SIRASINDA MASKELER ÇIKARILMIŞTI

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Federal Mecliste Savunma Komisyonu'nun 15 Aralık'ta düzenlenen ilk toplantısına, Kovid-19 taşıyan iki milletvekilinin katıldığı belirtildi.

Haberde, milletvekillerinin toplantıya kadar Kovid-19 kaptıklarının bilinmediği ifade edilerek bir milletvekilinin delta, diğerinin ise omicron varyantını taşıdığı aktarıldı.

Savunma Komisyonu Sekreterliğinin daha sonra milletvekillerine yazı yazarak durumu bildirdiği ifade edilen haberde, bunun sonucunda toplantıya katılan çok sayıdaki milletvekilinin uyarı uygulamasının kırmızı uyarı verdiği aktarıldı.

Haberde, toplantıda milletvekillerinin taktıkları maskeleri, konuşma yaptıkları sırada yüzlerinden çıkardıkları kaydedildi.

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Alman meclisinde alarm! Toplantı sırasında…
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