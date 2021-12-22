Alman meclisinde alarm! Toplantı sırasında…

Haberde, milletvekillerinin toplantıya kadar Kovid-19 kaptıklarının bilinmediği ifade edilerek bir milletvekilinin delta, diğerinin ise omicron varyantını taşıdığı aktarıldı.

Savunma Komisyonu Sekreterliğinin daha sonra milletvekillerine yazı yazarak durumu bildirdiği ifade edilen haberde, bunun sonucunda toplantıya katılan çok sayıdaki milletvekilinin uyarı uygulamasının kırmızı uyarı verdiği aktarıldı.

Haberde, toplantıda milletvekillerinin taktıkları maskeleri, konuşma yaptıkları sırada yüzlerinden çıkardıkları kaydedildi.