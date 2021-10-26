Alman Meclisi’ne Türk başkan

26 Eylül'de Almanya
'da yapılan genel seçimlerden yüzde 25,7 oy alarak zaferle çıkan Sosyal Demokrat Parti
'nin (SPD), Federal Meclis Başkanlığı ve yardımcılığı için aday gösterdiği isimlerden Baerbel Bas
başkan seçilirken yardımcılığına da Türk kökenli Aydan Özoğuz
seçildi. Türk kökenli vekil Aydan Özoğuz, 727 milletvekilindne 544'ünün oyunu alarak Alman Meclisi
'nin Bağşkan vekili seçildi. Federal Milletvekili Aydan Özoğuz, partisi tarafından yapılan ön seçimde yüzde 98,5 ile meclis başkanvekilliğine aday gösterildi. Meclis'te yapılan seçimde ise Özoğuz, vekillerin oylarının yüzde 74,8'inin oyunu alarak seçildi. Böylece Özoğuz, 727 milletvekilinin 544'ünün oyunu almayı başardı. Daha önce çeşitli eyaletlerde Türk kökenli kadınlar meclis başkanlıklarına seçilmişti. Federal Meclisi
Başkanlığı'na ise SPD milletvekili Baerbel Bas seçildi. Federal Meclis'te daha önce başkanlık görevini yürüten Annemarie Renger (SPD) ve Rita Süssmuth'tan (CDU) sonra başkanlık görevini üstlenen üçüncü kadın olan 53 yaşındaki Bas, 736 milletvekilinin 576'sının oyunu alarak 20. yasama döneminin Meclis Başkanı oldu.
IRKÇI ADAY SEÇİLEMEDİ
Oylamada diğer başkanvekilleri görevine ise Hıristiyan Demokrat Parti
'den (CDU) Yvonne Magwas, Yeşillerden Claudia Roth
, Hür Demokrat Parti
'den (FDP) Wolfgang Kubicki
ve Sol Parti'den Petra Pau
seçildi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) adayı Michael Kaufmann ise seçilemedi.