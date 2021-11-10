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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Alman polisi mülteciyi diri diri yaktı

İSMAİL EREL
Alman polisi mülteciyi diri diri yaktı

Almanya’da 2005’te gözaltına alındığı karakolda yanarak ölen Oury Jalloh, polisler tarafından yakılmış. Bilirkişi raporu, Jalloh’un kendisini yakmasını “imkânsız” olarak açıkladı

Sierra Leoneli mülteci Oury Jalloh, 7 Ocak 2005 tarihinde Almanya'nın Dessau kentindeki karakolda yaşamını yitirmişti. Elleri kolları yatağa bağlanan Jalloh çıkan yangında öldükten sonra polis, "Cebinden çıkarttığı çakmakla kendini yakarak intihar etti" açıklamasını yaptı. Polislerin yalanını bilirkişi raporu ortaya koydu.

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İngiliz yangın uzmanı Iain Peck, Jalloh'un elleri kolları bağlı olduğu halde kendisini yakmış olmasının ihtimal dışı olduğu sonucuna vardı. Peck, Jalloh'un öldüğü hücrenin birebir aynısını yaparak gerçekleştirdiği araştırmasında, o şekilde bağlı olan insanın cebinden çakmak çıkarmasının imkânsız olduğunu açıkladı.
Peck, yanmayan maddeden olan yatağın da ancak benzin dökülerek yakılabileceğine dikkat çekti. Aile aynı zamanda bir suçu örtbas etmek iddiasıyla polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha önce de Jalloh'un yakıldığına dair bariz deliller olmasına rağmen savcılık soruşturma açmamış, mahkeme de polisleri cezalandırmamıştı.
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Alman polisi mülteciyi diri diri yaktı
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