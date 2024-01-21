Almanya ayaklandı 300 bin kişi sokağa indi

Almanya, son on yılların en büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Aşırı ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ülkede yaşayan göçmen kökenlileri sürgün etme planına tepkiler çığ gibi büyüyor. En geniş katılımlı protesto gösterileri, Frankfurt ve Hannover'de gerçekleştirildi. Bu şehirlerde 35'er bin kişi sokağa çıkarken, Dortmund'da 30 bin insan ırkçıları protesto etti. Nürnberg, Düsseldorf, Stuttgart, Wuppertal, Kassel, Erfurt, Halle Saale ve Würzburg başta olmak üzere ülke genelinde 300 binden fazla insan gösteri yaptı.Göstericiler ülke tarihinin ırkçılığa karşı en büyük protesto gösterisini gerçekleştirirken, "Almanya'da aşırı sağa geçit yok" mesajı verdi. "Demokrasiyi savunun" sloganı atılan gösterilerde, "Demokrasi için aşırı sağa karşı hep birlikte", "Faşizm bir alternatif değildir" yazılı pankartlar taşındı. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst Düsseldorf'taki gösteriye katılırken, AfD'yi "Nazi partisi" olarak tanımladı. Almanya'da halk, aşırı sağcı AfD'nin hükümete gelmesi durumunda ülkedeki yabancıları Afrika'ya sürgüne göndermek istemesine tepki gösteriyor.