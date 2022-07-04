Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan ’Enflasyon’ açıklaması: Tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız

Almanya'da, tüketiciler için alışılmadık derecede yüksek seyreden enflasyonun olumsuz etkileri iyice hissedilirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasına yönelik hoşnutsuzluk da giderek artıyor. Bir asır önce Weimar Cumhuriyeti'nde (1918-1933 dönemi) görülen ve tüketicilerin satın alma gücünü çökerten hiper enflasyondan dolayı "enflasyon", Almanya'da her zaman hassas bir konu olarak görülüyor.