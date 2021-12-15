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Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:37 Son Güncelleme: 15.12.2021 15:39

Almanya, Berlin Cinayeti zanlısını müebbet hapse mahkum etti

Almanya, Berlin Cinayeti zanlısını müebbet hapse mahkum etti

Alman Mahkemesi, 2019 yılında Berlin'de öldürülen Çeçen Tornike Khangoshvil'i öldürmekten suçlu bulunan Vadim Krasikov'a müebbet hapis cezası verdi. Rusya ise bu kararı 'asılsız ve politik' olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz günlerde de Şansöyle Scholz, Ukrayna'yı ihlal etmesi durumunda Rusya'nın büyük bir bedel ödeyeceğini söylemişti.

Alman Mahkemesi, medyaya 'Berlin cinayeti' olarak geçen ve Çarşamba günü Rus Vadim Krasikov'u Moskova'nın emriyle Berlin'in merkezindeki bir parkta Gürcü uyruklu Çeçen Tornike Khangoshvili'yi öldürmekten suçlu buldu ve müebbet hapis cezasına çarptırdı.

RUSYA'DAN TEPKİ

Berlin'de bulunan Rus Büyükelçiliği ise kararı objektiflikten uzak ve politik olarak değerlendirdi.

GÜPEGÜNDÜZ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Bir ağustos gününde güpegündüz işlenen cinayet, doğu-batı gerilimini artırmış ve gündemi oldukça meşgul etmişti. Görgü tanıkları ise şüphelinin bisikletli bir şekilde olduğunu ve peruklu olduğunu ifade etmişti. Polis, aynı gün Kriskov'u tutuklamıştı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GERİLİM TIRMANMIŞTI

Son zamanlarda Almanya ile Rusya arasındaki gerilim büyüyor. Şansölye Olan Scholz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü Rusya tarafından ihlal edelirse, bunun yüksek bir bedeli olacağını söylemişti.

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Almanya, Berlin Cinayeti zanlısını müebbet hapse mahkum etti
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