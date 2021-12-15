Almanya, Berlin Cinayeti zanlısını müebbet hapse mahkum etti

Alman Mahkemesi, medyaya 'Berlin cinayeti' olarak geçen ve Çarşamba günü Rus Vadim Krasikov'u Moskova'nın emriyle Berlin'in merkezindeki bir parkta Gürcü uyruklu Çeçen Tornike Khangoshvili'yi öldürmekten suçlu buldu ve müebbet hapis cezasına çarptırdı.

RUSYA'DAN TEPKİ

Berlin'de bulunan Rus Büyükelçiliği ise kararı objektiflikten uzak ve politik olarak değerlendirdi.

GÜPEGÜNDÜZ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bir ağustos gününde güpegündüz işlenen cinayet, doğu-batı gerilimini artırmış ve gündemi oldukça meşgul etmişti. Görgü tanıkları ise şüphelinin bisikletli bir şekilde olduğunu ve peruklu olduğunu ifade etmişti. Polis, aynı gün Kriskov'u tutuklamıştı.