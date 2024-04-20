Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın Türkiye ziyareti öncesi çarpık propaganda!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Steinmeier ilk kez cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye yapacağı ziyaretine başlamadan algı operasyonları için düğmeye basıldı.

Erdoğan'ın konuğu olarak ağırlanması planlanan Alman Cumhurbaşkanı ziyareti kapsamında İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te programlara katılacak.

Alman Cumhurbaşkanı bu ziyaretleri kapsamında illerin belediye başkanları ve valileri ile de görüşecek. Bu durumu perdeleme kampanyasıyla farklı lanse etmek isteyen medya organları Steinmeier'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine ayrı parantez açarak algı yönetimi çabasına girişti.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak programı nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı ile görüşmesi 24 Nisan'da gerçekleşecek. Steinmeier 22 ve 23 Nisan'da İstanbul ve Gaziantep'te bir dizi programa katılım gösterecek. İstanbul'da Sirkeci Garı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya gelmesi planlanan Steinmeier, Gaziantep'te de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşecek. Alman Cumhurbaşkanı burada depremzedelerin kaldığı bir konutu ve yapımı Almanya tarafından desteklenen bir okulu ziyaret edecek.