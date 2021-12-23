Almanya da alarma geçti: Omicron vakalarında…

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 44 bin 927 yeni vaka kaydedildi. Almanya'da bugüne kadar 3 bin 198 Omicron vakasının tespit edildiği belirtildi. Yeni vakalarla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 924 bin, aktif vaka sayısı ise 821 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 425 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 109 bin 749'a yükseldi. İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 58 milyon 800 bine ulaştı. Hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 29 milyon 100 bin oldu.