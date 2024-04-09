Almanya hâlâ Siyonistleri savunuyor

Almanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Nikaragua'nın, siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" yönündeki iddiaları reddetti. Dün davanın ikinci günkü duruşmasında, Almanya hukuk heyeti savunma yaptı. Almanya'yı temsil eden Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Direktörü Tania von Uslar-Gleichen sunumunda, İsrail'in güvenliğinin, Almanya'nın dış politikasının temelini teşkil ettiğini öne sürdü. Almanya, silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını öne sürdü.