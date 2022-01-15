Almanya kahraman Türk gençleri konuşuyor! Madalya ile ödüllendirildiler

Baran Kızılay yaptığı açıklamada, "Bir Alman kadın kendinden geçmiş bir halde 'kızım' diyerek köprüye yöneldi. Arkadaşım Furkan Karayel ile kendini köprüden atmak istediğini anladık ve engel olduk. Kadını polise teslim etmemizin ardından ifadeye çağırıldık. Polis kadının hayatını kurtardığımızı belirterek olayı Bavyera Eyalet hükümetine bildireceğini söyledi. Daha sonra ödül alacağımızı öğrendik. Ben ödülümü Nürnberg şehrinde alırken, Furkan da ödülünü Münih'te aldı" dedi.Kızılay, Bulgaristan Sofya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğunu belirterek, doktorluğun ilk yemininin insan hayatını kurtarmak olduğunu ifade etti. Kızılay, "Hayat kurtarmanın kendisi önemli bir olay, inşallah haberimizi okuyanlar da insan hayatını kurtarmaya yönelik çalışmalar yapar. Yunus Emre'nin bir güzel sözü var, 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü.' Müslüman bir doktor adayı olarak güzel iz bıraktıysam ne mutlu bana" dedi.