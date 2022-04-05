Almanya Rusya’ya rest çekti! ’Putin ile normale dönüş olmayacak’

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki Rusya ile normale dönüş olmayacağını belirtti.

Steinmeier, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, 2001'de Almanya'da Federal Meclis'te konuşan Putin ile 2022'de kendini sığınıktaki gibi kapatmış "savaş çığırtkanı" Putin'i birbirinden ayırmak gerektiğini belirtti. 20 yıllık bu yolda neler yaşandığının düşünülmesi gerektiğini ifade eden Steinmeier, "Asıl üzücü olan şey, birçok açıdan başarısız olmamız." değerlendirmesinde bulundu.

"ACI BİR BİLANÇO"

Steinmeier, bu başarısızlıkların arkasında Rusya'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisine entegre edilemeyişini gösterdi. Bunun "acı bir bilanço" olduğunu vurgulayan Steinmeier, "bu acı bilançonun 2022 yılındaki bir Putin'in bile, emperyalist hayalleri için ülkesini siyasi, ekonomik ve ahlaki olarak çöküşe götürmeyeceğine ilişkin yanlış değerlendirmeyi de içerdiğini" kaydetti.